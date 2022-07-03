Все завидуют Путину: какие интриги скрываются за «игрой мускулами» лидеров G7

Лидеры G7 завидуют Путину и хотят провернуть сделку по нефти с Саудовской Аравией за спиной РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Chiasson; 5-tv.ru

За шутками и желанием раздеться на официальной встрече кроется подковерная борьба мирового масштаба.

Пора вводить рубрику «Новости, которые вызывают улыбку»:

Польша достроила пятиметровый забор на границе с Белоруссией. Теперь мигранты, а также лоси не попадут в Евросоюз;

Роспотребнадзор снял все «ковидные» ограничения в России, маски сброшены как минимум до осени;

Борис Джонсон завидует Путину. Причем уже лет 13 минимум.

Вот где он выдал себя: Америка и ее шестерка ближайших союзников, собралась в баварских Альпах. Замок Эльмау был популярен в начале XX века у тех, кто хотел побыть вдали от суеты окружающей реальности. Примерно в такой же атмосфере «вдали от реальности» прошла и эта встреча большой семерки, и сразу после «здравствуйте» они заговорили о Путине.

Джонсон: Так мы в пиджаках или без пиджаков? Может снять одежду?

Трюдо: Давай после общего фото.

Джонсон: Мы на должны выглядеть круче, чем Путин!

Трюдо: Тогда надо ехать с голым торсом на лошади!

Урсула: О, да! Верховая езда — это прекрасно!

Джонсон: Мы должны показать наши мускулы!

Это уже какой-то комплекс, мечта выглядеть круче, чем Путин. Все пытаются, пытаются и никак.

«Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», — прокомментировал поведение западных коллег Владимир Путин.

Деловой итог саммита «большой семерки», кроме громких фраз про поддержку Украины и защиту демократии, — идея ввести предельные закупочные цены на нефть, чтобы Россия получала меньше прибыли.

Легко сказать! Ну, допустим, страны семерки будут предлагать более низкие цены за российские углеводороды, но ведь тогда еще больше поставок пойдет на восток. Уже сейчас Китай — главный импортер российских ресурсов, Индия тоже среди основных.

Даже главы западных нефтяных кампаний настроены скептически, идея может сработать только если ее поддержат страны за пределами Европы и США.

И Байден решил рискнуть — он полетел на Ближний Восток уговаривать страны Персидского залива принять участия в этой авантюре. Против СССР американцы однажды устроили нефтяной заговор с арабами. Получится второй раз войти в эту реку? Последние несколько месяцев, как мы помним, в Саудовской Аравии даже трубку не брали, когда звонили из Белого Дома.