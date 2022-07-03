Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне Киева белорусов

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Президент Белоруссии уверен, что на смерть молодых людей отправили лидеры оппозиции.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, которые воевали на стороне Киева. Подразделение полка имени Кастуся Калиновского попало под обстрел.

Как считает Лукашенко, на верную смерть белорусов отправили оппозиционные лидеры, покинувшие республику.

«Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались», — цитирует белорусского президента БелТА.

Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию киевского режима и, прежде всего, защите людей от геноцида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Александра Лукашенко о попытках ВСУ атаковать Белоруссию.