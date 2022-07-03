Сенатор Пушков: страны Запада продолжают покупать российский газ через Индию

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Несмотря на санкции и громкие заявления, страны Запада продолжают покупать российский газ «окольными путями».

Западные страны продолжают покупать у России энергоресурсы, несмотря на введенные ими санкции. Об этом рассказать сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал недавнюю информацию немецкого издания Die Welt, согласно которой Париж стал «крупнейшим покупателем российского СПГ».

Как отметил Алексей Пушков, страны Запада выступают с громкими заявлениями о том, что им не нужен российский газ, однако продолжают закупать его «окольными путями».

«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», — указал сенатор в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что непонятно, кого именно хотят обмануть европейские державы своими действиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия после отказа от российских энергоресурсов потерпит убытки в размере триллиона евро.