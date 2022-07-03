Концерт группы «Руки вверх» собрал в Лужниках 72 тысячи зрителей

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; Telegram / sezhukovrv

Поклонники приехали из разных городов страны вместе с семьями.

Концерт группы «Руки Вверх!», прошедший второго июля в Лужниках, собрал 72 тысячи зрителей. Об этом рассказало издание KP.RU. Чтобы спеть вместе с Сергеем Жуковым любимые треки, люди приехали из самых разных городов России. Приходили даже семьями, ведь знаменитые песни девяностых «18 мне уже» и «Крошка моя» продолжает слушать и современная молодежь.

«Я счастлив. Я шел к этому 25 лет и пришел», — написал Сергей Жуков в своем Telegram-канале и подтвердил, что на его концерт были куплены все 72 тысячи билетов.

После концерта зрители начали делиться впечатлениями в социальных сетях. Многие отметили, как вместе с песнями группы они вспомнили моменты юности.

Фактически группа «Руки Вверх!» потеряла свой изначальный состав и состоит из Сергея Жукова. Его тандем с Алексеем Потехиным распался в 2006-м, однако спустя два года Сергей Жуков воскресил «Руки Вверх!». Алексей Потехин продолжил карьеру в качестве сольного певца.

Ранее 5-tv.ru показал, как Сергей Жуков выступил хэдлайнером на празднике выпускников «Алые паруса».