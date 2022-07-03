Южные дары: из чего и как делают уникальное по вкусу российское вино

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На Кубани возрождают вековые традиции. Вино, созданное по оригинальным рецептам, можно попробовать уже сегодня.

Для российской экономики санкции — это, как ни странно, действительно двигатель прогресса. После продуктовых ограничений 2014 года российское сельское хозяйство смогло обеспечить продовольственную безопасность страны: и себя накормили, и полмира кормим. Прогнозы на урожай самые оптимистичные — общий сбор намечается выше 130 миллионов тонн, уже собрали первый миллион. Погода благоволит.

Некоторые направления отрасли переживают буквально ренессанс небывалого масштаба. Например, виноградарство. По прогнозам экспертов, в этом году 70% вин в магазинах будет отечественных. До 2014 года о таком импортозамещении виноделы не могли и мечтать. Самое важное, что новые производства основаны на самых современных технологиях, но с уважением к многовековому опыту производства. Как это выглядит сейчас, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Кубанское виноделие с легким итальянским и французским акцентом. Главный энолог хозяйства «Усадьба Дивноморское» Маттео Коллети впервые в винодельне «Криница». Его коллега Александр Мурузи показывает самое ценное. С высоты птичьего полета виден весь масштаб этого места. Уникальная архитектура гармонично вписалась в живописный ландшафт Причерноморья. морскую волну воспроизвели и на благородном дубе винных хранилищ.

«Я люблю свои вина как своих детей!» — заметил Марузи.

Александр Мурузи — новое поколение мирового виноделия. Уроженец Франции (сегодня — гражданин России) видит в своем деле особую миссию.

«Я горжусь, что я здесь работаю потому что на самом деле, я думаю что это будет большое влияние на престиж русского виноградарства», — подчеркнул иностранный эксперт.

Именно под началом Мурузи в 2016-м в устье реки Пшада заложили первый куст золотой лозы. Сегодня лучшими сортами Франции засажено около 60 гектаров уникального терруара под Геленджиком.

«Профессиональному взгляду здесь может показаться тесно. Вместо привычных трех метров между рядами всего — чуть больше полутора. Технология, которая в борьбе за территорию заставляет виноград пускать корни в глубину, чтобы отдать гроздьям все богатства этой земли», — пояснил корреспондент «Известий».

«Чем больше плотность посадки винограда, тем выше качество вина. Один куст — одна бутылка вина. Они высаживают в междурядье ячмень для того, чтобы сохранить микроорганизмы внутри и не иссушать почву и не уничтожать ее. Поэтому я думаю за данной винодельней большое будущее», — рассказал владелец Инкерманского завода марочных вин Валерий Захарьин.

Поэтому местным виноделам пришлось разработать во многом новые правила ухода за лозой.

«Мы используем маленькие тракторы. Один из них шириной, которая составляет чуть больше метра», — уточнил местный работник.

Условия у виноградников совсем как в Бордо: питательная минералами почва, теплый морской бриз, свежесть хвои и горной реки. Поэтому первое, что требовалось от виноделов, — не навредить тому, что дарит природа.

«В виноградарстве все определяет земля. Земля русская, вино на 99,9% — это грунтовая вода, которая проходит через землю, минералы, через лозу. Земля и интеллект — российские. Безусловно, это будет радовать ценителей российских вин и создавать потенциал вина абсолютно мирового класса», — сказал гендиректор ОАО «Агропромышленная фирма „Фанагория“» Петр Романишин.

В «Кринице» ориентируются на органическое производство. А это значит, отказ от химикатов.

«У нас используются только контактные препараты. Это те препараты, которые не проникают в листья. Также при опрыскивании мы добавляем чаи: хвощ, ива, ромашка тысячелистник», — заметил главный агроном винодельни Славик Базоян.

За технологией создания вина в «Кринице» — будущее отечественной отрасли виноделия: бережный подход к природе, честный — к покупателю.

«Это производство отражает стремление российских виноделов поставить высокую планку качества. Россия — за честность в международных отношениях, за честность в отношениях сама собой, потому что сейчас уже все стало ясно, и в том числе за честность в вине. У нас меньше серы, консервантов, меньше всякого подмеса. И по сравнению с тем что мы получаем из Европы и мы все понимаем, что российское вино очень вкусное, здоровое, качественное», — уверен председатель правления ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Здесь вино трепетно ведут от лозы до бутылки. Даже по этажам цеха перемещают с помощью специального лифта, а не привычно качают насосами. Это называется гравитационный принцип виноделия. Он позволяет сохранить букет ароматов и вкуса. А вот так эффектно выглядит рутинная процедура мойки бочек.

За здоровьем ягоды и напитка пристально следит уникальная лаборатория. Когда пришло время собирать урожай или разливать вино по бутылкам, здесь определяют с точностью до дня.

«Количество сахара органические кислоты, содержание азота, содержание калия. Эти параметры необходимые для нашего винодела для принятия быстрого решения», — рассказала завлабораторией «Криницы» Дарья Диденко.

«Первым, кто оценил на вкус виноград „Криницы“, стал кабан из соседнего заповедника. Зверь наведывался в усадьбу, пока не построили прочный забор. Но и после этого не стал здесь чужим. Теперь любитель золотой лозы — официальный символ винодельни», — заметил обозреватель.

То, что окажется под этикеткой с образом первого дегустатора, зреет в дубе, металле и цементных резервуарах.

«В этой емкости уже собранный купаж Rivage 2021 года урожая. Мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от года повторять стабильное качество», — добавила главный винодел «Криницы» Людмила Загорулько.

В этом секрет вина, как произведения искусства.

«Великое вино — это вино, которое будет спустя много лет — 25 лет, 30 лет — будет живо в бутылке. Вы откроете и насладитесь этим, вы проживете вместе с ним в бокале и почувствуете, что оно живо, оно с вами разговаривает, вам с ним комфортно проводить время и у камина, и в шумной компании», — объяснила эксперт.

«Здесь собраны все факторы для того, чтобы это великое вино родилось именно здесь. И это событие не только для виноделия Геленджика или Краснодарского края», — поддержал Загорулько гендиректор АО «Мое вино» Арсен Карапетян.

Чтобы создать напиток, который удивит потомков, понадобится никак не меньше полувека. Причем, первые десятилетия своей жизни великое вино должно провести вдали от посторонних глаз.

«Жемчужина и гордость любой винодельни — хранилище. По классическим рецептам, в строгом соответствии с заветами здесь уже зреют десятки бочек красного и белого. А ведь это только начало», — подчеркнул обозреватель.

Меньше месяца назад вино из первого урожая Криницы попало на полки магазинов. Это значит, что теперь каждый может оценить, какие новые ноты молодая лоза и уникальная земля у берега Черного моря внесли в историю вечного напитка.