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Давление западных стран не приводит к желаемому результату. Россия не просит помощи, а находит новые варианты для развития экономики.

Страны НАТО не стесняются создавать гибридные угрозы для России. Уже вторую неделю находится в ограниченной континентальной блокаде Калининградская область. Глава Евродипломатии Боррель обещал пересмотреть запреты на транзит, но пока этого не произошло. В Москве готовят ответные меры, но пока их поставили на паузу.

А на этой неделе обострилась ситуация еще и на Шпицбергене. Этот архипелаг принадлежит Норвегии, но по соглашениям 1920 года и Россия может там вести хозяйственную деятельность и примерно 500 шахтеров и ученых работают в поселке Баренцбург.

На этой неделе выяснилось, что Норвегия задержала порядка 20 тонн грузов для Баренцбурга, в том числе продукты. Уже организован «объездной маршрут» снабжения, но задержанный груз норвежцы не отдают.

Хотя в глобальном смысле, нам надо сказать «спасибо» нашим западным соседям за то, что они заставляют нас искать новые маршруты и варианты для развития экономики. Так на этой неделе правительство перевело базовые цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли, до этого все было привязано к доллару.

В Госдуме подготовили законопроект о возможности оплачивать внешние займы в рублях. Западные кредиторы, конечно повозмущаются, ну ничего, привыкнут. К газу за рубли ведь привыкают потихоньку.

Из-за проблем с коридором Восток-Запад, Россия начала активнее осваивать маршрут Север-Юг, от Балтики до Индийского океана, через Каспий и Центральную Азию.

В этом плане крайне важен визит Владимира Путина в Ашхабад, где на встрече с лидерами государств Каспия, а это Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, подтвердили, что это море останется территорией мира и взаимодействия. И наметили новые совместные проекты.