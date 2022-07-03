С деньгами, но без будущего: как страны Запада убивают себя, стремясь разрушить Россию

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Государства НАТО не оставляют надежд отобрать у необъятной статус сверхдержавы. Вот только не понимают, что это неизбежно приведет к катастрофе. К катастрофе на их землях.

Еще больше солдат и оружия, еще больше денег на оборону — НАТО готовится к самому затяжному в новейшей истории противостоянию с Россией в воздухе, на суше и в море. Обо всем подробнее рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

«Прежний миропорядок у них снова рушится, и НАТО полностью переписывают свою прежнюю концепцию. Враждебность по отношению к России становится основным принципом Северо-Атлантического Альянса», — подчеркнул журналист.

Отныне только сдерживание и никакого сближения с Москвой. Те, кто осваивает военные бюджеты, могут потирать руки.

«Они могут это сделать и они способны заплатить за это сотни миллионов долларов. Но для США это не такие уж и большие деньги, учитывая, что европейские страны передают свою инфраструктуру. А вот, что они не купят ни за какую цену — так это мотивацию своих солдат, особенно, если что-то пойдет не так», — заметил офицер НАТО в отставке Хосе Антонио Алкайде.

Впрочем, не сказать, что все российское пришлось не по вкусу участникам саммита. Гастрономический курьез в одной из «натовских столовых»: чиновников и журналистов в Мадриде кормили Ensaladilla Rusa — «картофельным салатом по-русски». Пишут, что раскупили мгновенно, несмотря на стоимость в восемь евро за порцию.

«Хамоном здесь никого не удивишь, а вот „русский салат“ — хоть такими ведерками ешь. Популярная закуска продается в любом супермаркете. Судя по ингредиентам, чем-то похоже на оливье», — добавил Чащухин.

Всего через сутки и его демонстративно одолели — переименовали в «традиционный салат». Цена, впрочем, осталась прежней, как и привычная риторика Альянса. Вот, чем еще они сыты по горло.

«Сегодня мы сталкиваемся с новой эрой противостояния. Мы наблюдаем глубокое стратегическое партнерство между Москвой и Пекином. Растущая китайская уверенность предполагает последствия для безопасности наших союзников и партнеров», — докладывал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Китай пулей отреагировал, напомнив, кто на самом деле разжигает международные конфликты.

«Альянс, показывая себя оборонительной организацией, продолжает распространять свое влияние на новые регионы, развязывая войны», — подчеркнул замглавы департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь.

А вот эти самые новые регионы — новый коллективный портрет: два соседствующих с Россией государства — Швеция и Финляндия — все-таки попрощались со своим нейтралитетом.

«Сегодня исторический день для Швеции, мы станем членом НАТО, что обеспечит большую безопасность для нашей страны и даже больше — укрепит общую безопасность всех членов блока», — заявляла премьер-министр государства Магдалена Андерссон.

Но какова цена этого вступления? Сделка с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — поистине «дипломатическая драма». Европа пошла против своих же принципов, согласившись экстрадировать почти восемь десятков политических оппонентов турецкого лидера, которые, оказывается, напрасно думали, что нашли в этих странах убежище.

«Я приехала в Швецию как беженец, и это место было для меня раем. Но десять дней назад все изменилось, потому что теперь диктаторская власть извне предъявляет требования и ставит под сомнения наш суверенитет», — рассказала депутат шведского парламента Амине Какабаве.

Под ударом — многотысячная сирийская и курдская община. А Президент США чуть ли не в ноги Эрдогану кланяется.

«Я хочу особенно поблагодарить вас за то, что вы сделали, собирая ситуацию в отношении Финляндии и Швеции», — заметил как-то Джо Байден.

Свидетели этой «двусторонки» говорят, что Байден пообещал отблагодарить Анкару лично и дать «зеленый свет» от американского конгресса на поставку Турции истребителей F16 (а многие до сих пор сомневаются в правильности военного экспорта именно в эту страну). Но такая, видимо, там независимость ветвей власти.

«Кажется, что нет особого интереса в проведении переговоров. Все как раз наоборот — воспользоваться этим кризисом, чтобы продолжить добиваться успехов в этом столкновении», — считает испанский военный журналист Карлос Астиз.

Для финнов и шведов все тоже прошло, скорее, в приказном порядке. А на тех, кто до сих пор готов сжигать на своих улицах натовский флаги, — махнули рукой.

«Референдум о вступлении в НАТО не провели и мнение народа не спросили вообще, а это обязательно надо было сделать. Мы даже не знаем, сколько выступает против НАТО, а это надо было обязательно выяснить», — поделился мнением финский журналист Юха Корхонен.

Дело остается за ратификацией в национальных парламентах, которые, впрочем, и тоже под контролем своих согласных на все правительств. Испанский журналист Франциско Пеньяаранда делает удручающее для мира обозрение.

«То, в чем мы нуждаемся, — не быть просто-напросто частью оборонного комплекса США. И, мне кажется, что роль „большого охранника“, которую выполняли США, должна кануть в Лету. Во всех смыслах НАТО должна быть переосмыслена, хватит быть военным плацдармом американцев в Европе», — указал представитель СМИ.

И даже шутки в популярных сатирических журналах Испании получаются вот такими злыми — лидеры НАТО изображают в компании смерти с косой. И под заголовком «НАТО вторгается в Мадрид». Для Старого Света такой саммит — рядовая встряска. Вскоре Европа действительно вздрогнет под грохотом американских орудий и сапогами американских солдат. Расползания Альянса оказалось мало, и вот, США объявляет об усилении и своего персонального присутствия на континенте.

«Я сказал президенту России Владимиру Путину, что если он вторгнется на Украину, НАТО не только станет более сильной, но и более сплоченной организацией», — говорил Байден.

Американский контингент в Европе уже доведен до 100 тысяч человек. Теперь же на базе в испанской Роте будет не четыре, а сразу шесть эсминцев ВМС США, в Польше расквартируют Пятый армейский корпус, который за свою историю принимал участие в обеих Мировых войнах; дополнительные солдаты в Румынии, Балтии, в Британии перебросят две новые эскадрильи F-35, а в Германию и Италию — еще больше систем ПВО.

И все-таки даже в НАТО обеды по расписанию — и далеко не как у простых рядовых.

«Военному блоку — по-настоящему королевский прием. Туристы остались за забором всех основных достопримечательностей Мадрида», — показал журналист «Известий».

Торжественный прием в атмосфере великолепия: тяжелые ковры, золотые люстры, речь короля. Тут же, как ни в чем ни бывало, среди всех остальных — братья Кличко. Байдена снова память подвела, перепутал, кто из них мэр Киева. Так что даже во время отдыха лидерам не давали расслабиться и давили на те же струны, и шеф-повара, как говорят, сосредоточились на кухне «с украинским акцентом» — никаких русских закусок на этот раз.