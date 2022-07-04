Как Россия стала главным врагом НАТО

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Западные политики уже не скрывают желания противостоять России и Китаю. Просто потому что РФ и КНР слишком отличаются от НАТО.

Всего на саммите НАТО в Мадриде договорились держать «под ружьем» до 800 000 человек. Это подразделения разной степени готовности, одни могут быть переброшены через десять дней после приказа, другие за месяц, остальным и полгода собираться. Но цифра в любом случае впечатляющая.

Но против кого вся эта разноплеменная рать? Прежде всего, против нас. В новой стратегической концепции НАТО, а ее переписали впервые за 12 лет, Россия указана как главный враг.

Для Москвы такой подход не новость, Альянс создавался изначально, как антироссийская организация, это в ее ДНК. Здесь любопытно признание генсека НАТО — «мы готовились к противостоянию с Россией все последние 8 лет».

«То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. Им давно нужен был какой-то внешний враг, вокруг угрозы от которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. Я говорю прежде всего про Штаты. Блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи „холодной войны“. Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз, но все искали повода и возможности придать ей новый импульс именно как военной организации. Вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет», — пояснил президент РФ Владимир Путин.

В той же стратегии прописано, что Альянс теперь занимает круговую оборону. Но у любого круга есть центр. И для НАТО, он не в Брюсселе, не в Европе, а в Америке.

Ведь кроме России в стратегии указан еще один противник — Китай. И на саммит Североатлантического Альянса, пригласили Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Они соседи Китая, а не условной Бельгии. Какие к Пекину претензии? Слишком амбициозный! И вообще, не такой как они.

Китай ответил. Председатель КНР взял и приехал в Гонконг. Это бывшая британская колония, которая проходит долгий, пятидесятилетний процесс интеграции с материковым Китаем. Сейчас ровно посередине, 25 лет. Не так давно Гонконг штормило из-за протестов, но Пекин неторопливо за два года все погасил. Теперь Гонконг и беспорядки — слова антонимы.

Но это не значит, что имперские амбиции Британии остались в прошлом. Вечно возбужденный премьер-министр Борис Джонсон в Мадриде заявил, что надо снова строить Pax Romana, римскую империю со Средиземным морем, как внутренним. Ну и включить в новое объединение как было — Север Африки, Ближний восток и Турцию.

Последний, кто возрождал Римскую империю, был Муссолини, кстати, и у него получилось так себе, как мы помним. Турции идея явно «не зашла», и каждый раз при встрече Эрдоган подкалывал Джонсона.

Вообще Турция оказалась главным героем саммита: унизила Швецию и попутно Финляндию, получила новые американские истребители, при этом и от стада Альянса не отбилась — это надо уметь.