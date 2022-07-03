Красное знамя реет в центре города: российская армия освободила Лисичанск

Российские военные и силы ЛНР освободили Лисичанск от украинской армии

Фото, видео: 5-tv.ru

Местные жители тепло приветствовали военных.

Это — по-настоящему исторические кадры из Лисичанска. Союзные силы взяли его под полный контроль. И вы видите, как встречают освободителей.

Лисичанск — последний крупный населенный пункт Луганской области, который оставался под контролем Киева.

Символом важной победы стало красное знамя, которое ополченцы вместе с жителями Лисичанска водрузили на местном мемориале павшим красноармейцам в самом центре города.