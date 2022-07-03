Красное знамя реет в центре города: российская армия освободила Лисичанск
1 226
Российские военные и силы ЛНР освободили Лисичанск от украинской армии
Фото, видео: 5-tv.ru
Местные жители тепло приветствовали военных.
Это — по-настоящему исторические кадры из Лисичанска. Союзные силы взяли его под полный контроль. И вы видите, как встречают освободителей.
Лисичанск — последний крупный населенный пункт Луганской области, который оставался под контролем Киева.
Символом важной победы стало красное знамя, которое ополченцы вместе с жителями Лисичанска водрузили на местном мемориале павшим красноармейцам в самом центре города.