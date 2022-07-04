Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

Город разграблен и разрушен. После себя украинская армия оставила холостые патроны, нацистскую символику и разбитые сердца мирных жителей.

Северодонецк открыт для журналистов. Раньше нельзя было въехать из-за постоянных обстрелов и диверсионных групп. Мы видим, как сильно он разрушен. Наверное, 90% жилого фонда имеет повреждения. И этот город, который так любят местные жители, придется долго и кропотливо восстанавливать, рассказал военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Во что некогда цветущий донбасский город превратили действия киевского режима, видно практически на каждом углу. Разбитые строения, выщербленный снарядами асфальт. Буквально повсюду разбросаны остатки боеприпасов.

В 2014-м Артем был еще школьником. Как только ему исполнилось 18 лет — сразу пошел добровольцем на фронт. Все время на передовой. Своими глазами видел отчаянное бегство украинских военных…

«Они переодевались в нашу форму, наши повязки. Мы постоянно меняем повязки просто потому, что они постоянно пытаются „косить“ под нас», — рассказал боец ЛНР под позывным «Фотограф».

Так же судорожно ВСУ бежали и из этого укрепрайона — Северодонецкого аэропорта. Здесь базировалась войсковая часть 0536.

Конечно, были в аэропорту и огневые позиции. Вот гильзы огромные из-под «Гиацинта». Целый склад патронов, правда, холостых. Ведь здесь был еще и учебный центр. А вот маркировка-то ящиков — чешская!

Еще до начала конфликта на этот аэропорт у киевских властей были грандиозные планы. Здесь хотели сделать базу НАТО. Но началась спецоперация, и здесь ВСУ развернули военную часть и учебный центр.

«Нередко в комментариях в интернете можно услышать: а где нацисты на Украине? Очередное доказательство: вот такие книжки читают: „Путь Ариев“, про арийцев. А если на стеночку посмотреть увидим две зиг-руны „СС“. Но нацисты здесь были культурные. В этом же помещении находим несколько пюпитров со списком музыкантов оркестра, а главное их репертуаром. Мне нравится второй пункт: Карл Кинг, „Бравые морпехи“ (Марш репертуара НАТО)», — показал логово ВСУ военкор.

Буквально в трех километрах от несостоявшегося оплота НАТО — Сиротино — поселок, который только что освободили от бравых морпехов ВСУ…

Из-за постоянных обстрелов отсюда уехали сотни мирных жителей. Семьи разделились. У этого мужчины один ребенок уехал в ЛНР, другой на Украину.

«Доченька и сын, мы крепимся, ждем вас в гости. Так что дочь и сын, вертайтесь, пожалуйста…» — сквозь слезы проговорил случайный прохожий.

Дети смогут вернуться к родителям уже совсем скоро. Войска народной милиции и России стремительно освобождают территорию республики и приближают мир.