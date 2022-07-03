Остров Змеиный стал ключом к получению Европой украинского зерна

Репортаж «Известий»: Индонезия ведет переговоры с Россией и Украиной, чтобы достичь мира к саммиту G20

Фото, видео: 5-tv.ru

Помимо дипломатической работы по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, власти Индонезии преследуют собственные цели, ведь страна нуждается в зерне.

Остров Змеиный остается под полным огневым контролем России. В Минобороны прокомментировали вывод гарнизона с этого плацдарма под Одессой.

Борьба за него идет все время спецоперации. Сначала украинский гарнизон сдался, зашли мы. Потом Киев неоднократно пытался его отбить и высадить десант, поняв, что это бесполезно, остров стали непрерывно обстреливать. В том числе из новых западных дальнобойных установок.

Российский гарнизон держался на этом голом куске скалы 300 на 300 метров. И нет сомнения, солдаты продолжили бы удерживать Змеиный, но поступил приказ отойти.

Кроме гуманных соображений — сбережение жизней наших военнослужащих, в дело вмешалась и большая политика: идет подготовка соглашения по вывозу зерна из украинских портов при посредничестве Турции и ООН.

Очевидно, демилитаризация Змеиного — одно из условий. Полное господство российского ВМФ в Черном море и возможность дистанционных ударов по самому острову гарантирует, что и Киевского гарнизона там не будет.

О большой зерновой сделке говорит и внезапный визит в Москву и Киев президента Индонезии. Джоко Видодо пролетел полмира, чтобы выполнить 2 задачи. Прежде всего по зерну. Для себя: Индонезия второй по объемам покупатель зерна на мировом рынке.

Но кроме того, в ноябре на острове Бали пройдет саммит «большой двадцатки», и на нее кроме стран-участниц, а значит и России, приглашены и другие государства, в том числе Украина.

Очевидно, что «большая двадцатка» заинтересована, чтобы к ноябрю был какой-то пусть промежуточный, но итог. В идеале — прекращение боевых действий. Поэтому Видодо в Киеве предложил Зеленскому передать послание в Россию и по прилету в Москву передал.

«Как я сказал в Киеве, хотя нынешняя ситуация все еще очень сложная, но я все же говорю, что важно продвигать мирное урегулирование, а также открытый диалог», — заявил Видодо.

Саммит G20 будет действительно любопытным мероприятием, поскольку он наглядно покажет, что в мире формируются два подхода к глобальной политике: тех, кто за однополярный мир во главе с США, и тех, кто за многополярный мир. И расклад практически 50 на 50 по числу стран, но с перевесом примерно три к одному по численности населения государств. Надо понимать, что даже на стороне «однополярников» есть много сочувствующих.

Неслучайно Владимир Путин говорил о такой неявной пока поддержке на юбилее службы внешней разведки.

«Некоторые боятся, правда, голову поднять и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле. Их много, этих единомышленников, стран и людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», — заметил российский лидер.

Однополярники сейчас пытаются удержать свои позиции на политическом олимпе, через экономические санкции и прямую военную поддержку Украине. Инструмент для таких поставок — военный блок НАТО.

Альянс собравшийся на этой неделе подтвердил, что оружие Киеву и дальше будут отправлять «столько сколько нужно». Нужно кому? Это другой вопрос.

Байден обрисовал примерные объемы поставок. Но вот с конечными целями пока не ясно даже для самого Альянса. Там есть как умеренные, которые еще говорят про переговоры, так и более агрессивные участники, например бельгийский премьер-министр. Пока ястребы побеждают и есть ощущение, что одной Украины им будет мало.