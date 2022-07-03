Действовать четко и слаженно: как бойцы легендарной «Пятнашки» работают на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Противостоять бандитам — дело чести. Ежедневно эти люди рискуют жизнями ради светлого будущего жителей Незалежной и республик Донбасса.

Бойцы легендарной «Пятнашки» — одни из тех, кто держит авдеевскую линию фронта. И даже с ними дойти до их же позиций задача не из простых.

«По нам только что сработал снайпер», — заметил военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Снайпер, заметив движение, работал на удачу. Съемочную группу прикрыла густая зелень. В окопах, говорят, вести себя нужно очень тихо. До боевиков здесь всего 150-200 метров, они расположились полукругом. То есть, противника можно ждать с трех сторон.

«Здесь 150-200 метров начинается вся их территория. Сейчас сильно заросло зеленкой сложно увидеть. Ночью делаем? Слушаем внимательно!» — рассказал боец интернациональной бригады.

Это одна из самых опасных и в то же время стратегически важных позиций. Националистов нужно постоянно держать в напряжении — не давать поднять головы. Этот бой завязался здесь накануне приезда съемочной группы «Известий».

«Мы вышли в 20:00. С 6:00 утра шесть человек держали в окопах. Сидели, не давали им ни в какую прорваться, и они не смогли это сделать. Сейчас они очень сильно загнаны стараются кусать», — добавил боец.

А так работает разведка «Пятнашки», которая постоянно прикрывает бойцов с воздуха.

«Днем кошмарим, ночью кошмарим, чтобы у них ни сна не было, ни отдыха не было», — заметил другой боец.

С высоты птичьего полета корректируют огонь артиллерии и танков. Их работу здесь слышно круглосуточно.

«Выстрелом, который мы слышали, из блиндажа уничтожили огневую позицию противника под мостом», — заметил журналист.

А это уже другие позиции — севернее. До боевиков около километра, но расслабляться все равно не стоит. Достают и из пулемета, работает снайпер, артиллерия. Тишина на позициях, говорят бойцы, редкость. Артиллерийские дуэли здесь ежедневно.

«Вот он, прилет, вот они, уроды, что творят, вот они откуда стреляют, вот они прилеты, выжигают уроды», — подчеркнул военный.

Сейчас главная задача тут — не упустить инициативы, подавлять огневые точки, доставать боевиков и держать их в постоянном напряжении, чтобы они дрогнули — отступили или сдались.

«Впереди — Каменка. До нее меньше километра. Ее активно штурмуют. Там сейчас идет бой, пока взяли ее на 50%. Как ее окончательно возьмут, один из тыловых выходов боевиков из авдеевки будет окончательно закрыт», — добавил Польшаков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.