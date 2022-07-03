Никто не поверил: как и зачем власти Украины создавали фейк об ударе по ТЦ в Кременчуге

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О ЧП, в результате которого погибли 22 человека, писали все зарубежные СМИ, не вдаваясь в детали. Этого и добивался Киев?

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский выступил с громкой инициативой — исключить Россию из всех структур ООН: Генассамблеи и Совета Безопасности, прежде всего. Ранее подобные идеи звучали лишь в Конгрессе США. В понедельник, вот совпадение, в Киев приезжал сенатор США Джеймс Риш, глава комитета по международным отношениям, и после встречи с ним Зеленский выступил. Нашел и повод — якобы ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где были сотни человек.

В понедельник российская авиация действительно нанесла удар высокоточным оружием по очередным военным складам, которые были размещены в районе кременчугского завода дорожных машин. От их детонации, как объяснили в Минобороны РФ, и загорелся находившийся поблизости торговый центр. 22 человека погибли. Произошла трагедия. Но Киев заявляет что удар был именно по торговому центру. Страшные кадры огня и мечущихся людей затмевали все сомнения.

Западные СМИ тему подхватили моментально. Как было и с ударом по роддому Мариуполя и прочими громкими обвинениями. Но ни одно западное СМИ не рассказало, что удар был нанесен по складу, и не задалось вопросом, а зачем собрали тонны западного оружия рядом с торговым центром? Почему его не закрыли, не запретили посещение, даже если складировать больше негде было (что вряд ли)?

«Мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. Уверен, что в этом случае было все то же самое», — прокомментировал ситуацию президент РФ Владимир Путин.

Киев после таких заявлений немного сдал назад и признал, что да удар по заводу точно был. Вот воронка. Но продолжает настаивать, что и по торговому центру удар тоже был другой русской ракетой и показал еще одну воронку. Вот она, у задней стены торгового центра.

Давайте еще раз сравним — вот одна воронка и вот другая воронка. На заводе она глубиной в три-четыре метра, а у ТЦ — сантиметров 30-40. Получается, сила зарядов отличается в разы у одних и тех же ракет? Далее на заводе разметало железобетонные перекрытия, а в ТЦ — ряды стеклянных бутылок с алкоголем стоят целыми.

На первых кадрах после начала пожара видно, что и стены целые, хотя говорят о прилете якобы 12-метровой ракеты, в которой 900 килограммов взрывчатки. Вот еще странность: на пожаре много военных в полной экипировке откуда они тут, в мирном торговом центре? А вот уже кадры разбора завалов, и снова в камеру случайно попадает военный с автоматом, который караулит пожарных. Зачем? Что они могут найти?

Есть еще такая деталь — торговый центр вопреки всем правилам не эвакуировали после сигнала воздушной тревоги. Более того, было даже распоряжение руководства — не покидать рабочих мест. Оно было отдано за четыре дня до трагедии. И снова вопрос — почему?

И вот ведь совпадение — все произошло во время саммита Большой семерки, накануне саммита НАТО. Много вопросов, на которые мы получим ответы только когда денацификация закончится.