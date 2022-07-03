«Неприемлемо»: немецкий министр выступила против отмены русской культуры

Госминистр Германии Клаудия Рот выступила против бойкота русской культуры на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin

Госминистр по делам культуры возмущена недавним инцидентом с отменой концерта Чайковского в Германии.

Бойкотирование русской культуры в ФРГ должно прекратиться. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung заявила госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот.

Госминистр выступила против отмены российского наследия в Европе. По ее словам, политика и искусство влияют друг на друга, однако события настоящего никак не связаны с гениальными произведениями российских деятелей.

В качестве примера Клаудия Рот рассказала о недавнем инциденте в земле Северный Рейн — Вестфалия, где молодежному концерту запретили играть концерт Петра Ильича Чайковского.

«Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются», — поделилась женщина.

Клаудия Рот отметила, что считает политику «бойкота всего русского» неприемлемой и неуместной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при отказе от российского газа Германия понесет убытки в размере триллиона евро.