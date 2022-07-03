Репортаж с передовой: что происходит в освобожденном Красном Лимане

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Местные жители пытаются восстановить разрушенный город.

Артиллерия группировки «Отважные» армии России выходит на позиции. На передовой с российскими военными работал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На подготовку уходит несколько минут, командир батареи расставляет машины. Бойцы подносят снаряды. Внутри тоже кипит работа. Наконец звучит команда.

Так противника выбивают с хорошо укрепленных позиций. Работают по всему северу республики. Он вынужден отступать. Но напоследок бьет в ответ — и вновь по мирному населению.

Евгений — житель города Красный Лиман, который освободили буквально месяц назад. Рассказал, что ВСУ город до сих пор обстреливают из минометов — остатки боевых расчетов еще прячутся в густых лесах в окрестностях. Но жители все равно уже перестали прятаться по подвалам и приступили к восстановлению города.

Из асфальта здесь до сих пор торчат заряды ракетной артиллерии. Это снаряд от «Града», причем, судя по направлению, прилетел он со стороны ВСУ. Как рассказали местные, украинцы работали по местности, еще когда войска ДНР и РФ в город еще даже не вошли.

Судя по разрушениям, работали не только из РСЗО, стреляли и из гаубиц. Некоторые постройки сложены целиком. Вот что осталось от дома.

«Ушло под землю. Разорвалось. Прилетело еще в крышу, ушло все. Как-то так», — сетует оставшийся без крыши над головой мужчина.

Говорит, ехать ему некуда, и не собирается, будет пытаться восстанавливать. О поведении ВСУ рассказывают все. Геннадий, например, вспоминает именно мобильные группы с минометами.

«Когда две машины проезжало, жители не знали, что с ними делать, могли только наблюдать как скрупулезно изо дня в день, дом за домом, бомбили, бомбили», — рассказал Геннадий Гончаров.

И так называемые «выходы» — залпы из орудий — слышны до сих пор, но теперь работают именно союзные войска в сторону противника.

Многие из города уехали. Те, кто остались, теперь будут все восстанавливать. Пока люди получают необходимые документы, и очень ждут продвижения на фронте, чтобы формирования Украины оказались как можно дальше. После в Лиман зайдут ремонтные бригады, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни.