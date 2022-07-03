Герои среди нас: российских военных наградили на передовой за мужество и отвагу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Все, кто борется с разгулом национализма и бандитизма на Украине, заслуживают огромного уважения. Таким людям — настоящим освободителям — нужно ставить памятники, считает глава РФ Владимир Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов слетали на передовую. Когда вручали награды, в том числе золотые звезды, солдатам и офицерам обязательно добавляли фразу: «Берегите себя». Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин назвал героями всех участников спецоперации.

«Они защищают людей, которые живут в Донбассе. Они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны. Конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они — герои», — подчеркнул глава государства.

В Госдуму внесен законопроект, в котором предложено ввести официально новую памятную дату — 1 июля, День ветеранов боевых действий — для участников всех локальных конфликтов после Великой Отечественной войны. Общественники выдвинули эту идею еще в 2008 году. В отдельных регионах дата уже утверждена местными властями.

Сейчас в Думе все фракции поддерживают инициативу сделать праздник общефедеральным. Защищать Отечество приходится не только в глобальных конфликтах. К началу спецоперации в России насчитывалось более полутора миллионов ветеранов боевых действий.