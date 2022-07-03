«Букву Z вырезали на груди»: вызволенные из украинского плена солдаты рассказали о пытках ВСУ

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Если украинских солдат в России выхаживали, то ВСУ считали нормальным отрезать палец военному из РФ или ЛДНР.

В боях под Северодонецком и Лисичанском были пленены сотни украинских солдат и офицеров, несколько десятков наемников. И это важный обменный фонд.

На этой неделе процесс освобождения наших военнослужащих и ополченцев, захваченных в боях, заметно ускорился. Прошел самый крупный за время спецоперации обмен: 144 на 144 человека.



Как подчеркнули в Министерстве обороны, это был приказ верховного главнокомандующего. В числе освобожденных Киевом в основном ополченцы, но есть также добровольцы, есть и российские военнослужащие, в том числе 2 летчика, которые находились в плену с апреля.

Возвращение домой такого числа наших солдат — результат долгих и сложных переговоров. Как заявили в ДНР, 95% обменянных ополченцев рассказали о том, что их избивали и пытали в том числе током.

«Подключали, возможно, военные знают, „тапик“ (военный полевой телефон ТА-57 — Прим. ред.). Электрический ток к тебе подключают, „набрасывает“ на пальцы, на ноги, на руки, приблизительно часа четыре. Издевались, чтобы я что-нибудь еще рассказывал. И пальцы отрезали, и ногу прострелили», — рассказал один из российских военных.

«Видел одного, у него букву Z вырезали на груди», — поведал другой освобожденный из украинского плена мужчина.

Никто из освобожденных украинцев на обращение не жаловался, более того многим, российские и донецкие врачи спасли жизни — даже визуально понятно, что Киев получил не бойцов. Среди них есть и те, кто сдался на «Азовстали». Надо понимать, что все пленники прошли через сито контрразведки и СК РФ и кого хотя бы подозревают в военных преступлениях — остались сидеть в изоляторах.

Обмен пленными — важный знак для всех наших, кто воюет на Донбассе: что бы не случилось, в какую бы ситуацию они не попали, их не бросят и при первой возможности вернут домой.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.