Долгий путь к Лисичанску: как замыкалось кольцо вокруг украинских националистов

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Шаг за шагом, метр за метром войска РФ и ЛНР продвигались к Лисичанску, зажимая ВСУ и иностранных наемников в тиски.

Северодонецк и Лисичанск были крупными узлами обороны для украинских войск. Эти города для Киева было принципиально важно удержать, ведь Северодонецк — это «украинская столица» луганщины, а под Лисичанском был один из самых мощных нефтеперерабатывающих заводов.

Эти города были важны и с политической точки зрения, ведь это города «сепаратистов» — их жители не приняли Майдан в 2014 году, на референдуме голосовали за ЛНР и после начала войны на Донбассе держали оборону сколько могли. Потом были вынуждены отступить и на 8 лет города попали под контроль Киева, а жителей показательно карали за сепаратизм.

В начале наступления в этом укрепрайоне было сосредоточено по разным оценкам до десяти тысяч украинских военных и националистов. Когда стало совсем жарко, на подкрепление им бросили подразделения иностранных наемников и спецназ разведки, но это не помогло. Всех перемололи.

Как в течение недели замыкали кольцо вокруг Лисичанска, видел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Дорога к Лисичанску сейчас смертельно опасна: вокруг идут ожесточенные бои, на протяжении всего маршрута звучат взрывы. Под прикрытием брони боевой машины десанта выходим на отбитые позиции ВСУ. Вокруг тела погибших военнослужащих Украины и западные образцы вооружения. Здесь же находим сухпайки: канадские, украинские и испанские.

Под огнем артиллерии Украины частный сектор — пригород Лисичанска.

Потихоньку подобрались к месту, куда минут пять назад упал снаряд. Вот здесь еще все догорает. А вот и воронка. Но никого не задела. А вот и удивительная картина: проезжает БТР, рядом лежат две брошенные коровы. Здесь же встречаем перепуганных местных жителей. Люди не могут сдержать слез.

Большинство небольших населенных пунктов с юга и севера Лисичанска уже освобождены. Кольцо вокруг крупной группировки ВСУ почти замкнуто. Отход в сторону Артемовска — он же Бахмут — уже невозможен. Остались лишь лесные тропки в сторону Днепропетровска.

В прямом смысле слова полями и огородами добираемся к окрестностям Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Вот его трубы, вот поднимается густой черный дым. Это говорит о том, что там сейчас завязался ожесточенный бой. В принципе, мы его и слышим. Идет танковый бой. С одной стороны давят подразделения ЛНР и России. А за бугром уже стоят танки Украины.

Огневые точки ВСУ, спрятанные в лесопосадках, тут же фиксируются с воздуха. Череда залпов и на короткое время вся украинская артиллерия замолкает, давая возможность штурмовым группам России и ЛНР двигаться дальше.

А так совсем недавно шли бои за подступы к городу между российскими подразделениями ВДВ и украинскими ССО. Выживших украинских военных взяли в плен, погибших похоронили прямо на месте боя.

Сейчас на этом рубеже российские военные и народная милиция ЛНР аккумулирует свои силы перед главным рывком в сторону центра Лисичанска.