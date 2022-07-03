Заскочили и размахали: как союзные войска освободили Лисичанск от ВСУ

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Местные жители как на духу рассказали обо всех преступлениях украинских националистов.

На освобождении Лисичанска всю неделю были сконцентрированы основные силы союзных войск. После зачистки соседнего Северодонецка на прошлой неделе.

Наступление велось практически со всех сторон: южнее Лисичанска сначала взяли нефтеперерабатывающий завод и ближайшие населенные пункты, с севера были освобождены поселок Приволье и деревня Шипиловка. После этого передовые отряды вошли в сам Лисичанск.

Впереди еще тщательная зачистка улиц, обследование пригородов, дачных поселков, лесопосадок, но в целом уже сегодня можно заявить, что практически вся территория ЛНР освобождена. Репортаж из Лисичанска снял военкор «Известий» Ярослав Богат.

Флаг победителей в Лисичанске не оставляет равнодушными ни бойцов, у которых небольшой привал перед броском, ни мирных жителей. Они встречают наших военных цветами и криками «Спасибо»

Знамя провозят сквозь весь город. Сквозь блокпосты из автомобилей «скорой». Сквозь разрушенные ВСУ дома. Разрушения совсем свежие. Боевики нанесли их будто бы в отместку за «русский мир», который тут так ждали.

«Вот это затасуйте ему в одно место. От Лисичанска привет. Наркоману, что в Киеве сидит. Зеленскому, гаду, елки зеленые», — эмоционально, тряся осколком в камеру, выпаливает местный житель.

Мужчины рассказывают, что снаряды прилетали и по жилым домам, и в больницу.

Увидев военных ЛНР, люди собираются вместе. Многие плачут от радости.

Самый центр Лисичанска, мемориал воинам-освободителям, павшим в Великую Отечественную войну. Сейчас на этом месте вновь развевается красное знамя. Его привезли наши бойцы, но водрузили местные жители, буквально вырвали из рук солдат, чтобы эта честь досталась им, настолько они ждали наших военных.

«В составе седьмой бригады второго армейского корпуса взяли крайний город ЛНР — Лисичанск, освободили город, вывесили знамя Победы, чтобы фашисты знали, что русская армия, русский мир непобедим», — рассказал командир седьмой бригады второго армейского корпуса, позывной «Мирон».

Второй красный флаг в городе разместили казаки и бойцы «Ахмата» над администрацией города, по которой ВСУ ударили «Точкой У» при отступлении.

«Нас вообще хотели уничтожить. Сравнять. Мы все сепаратисты. Мы ничтожество, мы все тут наркоманы, алкаши, проститутки. Но мы дождемся, когда к ним это горе придет», — высказалась местная жительница.

Лисичанск взяли буквально за неделю. Основные столкновения были на подходе к городу.

«Ночью заскочили через речку, размахали, они сбежали, вот и все. И дальше также быстро пойдем, очень быстро», — пообещал командир танковой роты под позывным «Кобра».

Отсюда, скрываясь за терриконами, украинская артиллерия разрушала города Рубежное и Северодонецк, а потом и сам Лисичанск.

«А когда уходили все магазины повскрывали, грабили. Это страшно. Все били, все попалили. На поселке жгли дома. Они там пожили несколько дней, вышли оттуда, подожгли и не разрешали тушить. Они обкладывали Северодонецк и Рубежное. Покоя не было ни днем, ни ночью. Они „Градами“ ложили, и минометами, и пушками», — рассказали жители города.

Этого момента ждала вся Луганская народная республика. Лисичанск последний город, который ЛНР нужно было вернуть для полного освобождения.

Пустые улицы, никаких вооруженных формирований Украины замечено не было, никаких нацбатов, никаких ВСУ.