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Внук королевы успешно выполнил свой хитроумный план с помощью телефонного звонка.

Принц Гарри хитростью «выманил» у королевы Елизаветы II разрешение назвать правнучку в честь нее. Об этом сообщил приближенный к королевской семье дизайнер Ники Хаслам.

По его словам, принц Гарри и Меган Маркл захотели назвать свою дочь в честь бабушки, но с небольшой уловкой. Покинувший родную страну и публично оскорбляющий родных Гарри позвонил королеве и попросил разрешения.

Елизавета II была уверена, что речь идет о ее официальном имени «Элизабет» и дала свое благословение. Монаршая особа и не подозревала, что малышка при рождении получит имя «Лилибет». Этим ласковым прозвищем королеву называли только самые близкие: родители, сестра и покойный муж Филипп.

«Я слышал, как он (Гарри) позвонил ей и сказал: „Мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка“. Она сказала: „Как мило с твоей стороны, спасибо“, думая, что речь идет об имени Элизабет. Так, они получили разрешение, но не назвали имя», — поделился Ники Хаслам в подкасте The Third Act.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Меган Маркл обиделась на британскую королеву за отказ фотографироваться с правнучкой.