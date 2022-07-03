Солистка группы «Воровайки» Быстрова получила тяжелую травму на гастролях

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Вместо курса реабилитации певица решила продолжить концерты.

Солистка шансон-группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила серьезную травму ноги во время гастролей. Вернувшись с гастрольного тура, певица не могла больше терпеть сильнейшую боль и решила обратиться в больницу.

Специалисты поставили Быстровой диагноз — повреждение передней связки и разрыв медиального мениска. У артистки был выбор — три недели полного покоя или срочная операция плюс полгода реабилитации. Наталья Быстрова выбрала первый вариант, но с «небольшим» исключением.

Участница «Вороваек» всерьез намерена отправиться в новый гастрольный тур и выступать на концертах. Правда, певица переживает, что нога в лангетке и предписания врачей будут сдерживать ее эмоции и движения во время выступлений.

«В настоящее время у Натальи продолжает болеть нога, но все запланированные концерты с группой состоятся и Наталья поедет на них в любом состоянии», — сообщил изданию StarHit.ru менеджер группы Андрей Карпов.

Незадолго до Натальи Быстровой несчастье случилось с другой участницей «Вороваек» Светланой Ларионовой. В середине апреля певица попала в больницу с острым отравлением. Вскоре Ларионова впала в кому и даже пережила остановку сердца. Однако сразу после ее пробуждения менеджер группы заявил о возвращении артистки в работу.

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