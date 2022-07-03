Отказ Германии от российского газа обойдется ей в триллион евро

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Санкции против России привели ФРГ к геополитическому кризису и высокой инфляции.

Решение Германии отказаться от поставок российского газа — серьезная ошибка и обойдется стране в триллион евро. Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt рассказал эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт.

По словам экономиста, Германия сейчас проходит через непростые времена, а в будущем ситуация может осложниться из-за риска сокращений поставок газа.

«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», — отметил Эрхардт.

Кроме того, эксперт добавил, что антироссийскими санкциями страны Европы наносят самим себе колоссальный вред, а ФРГ не сможет заменить газ России в ближайшие четыре года.

«По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро», — сделал вывод эксперт.

Йенс Эрхардт также отметил низкую конкурентность промышленности и недостаточную инновационность немецкой экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии эксперты спрогнозировали шок граждан от резкого скачка цен на газ.