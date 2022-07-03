Линдси Лохан тайно вышла замуж за миллионера из Дубая

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Звезда открыла секрет в свой день рождения и вызвала множество вопросов у фанатов.

Звезда кино Линдси Лохан в день своего 36-летия заинтриговала поклонников неожиданной новостью. В личном блоге звезды появилась совместная фотография с женихом, финансистом из Кувейта по имени Бадер Шаммас.

Правда, в посте Лохан назвала возлюбленного не женихом, а законным мужем. Актриса поделилась с подписчиками, как она счастлива и пожелала каждой женщине испытать это чувство.

Instagram* / lindsaylohan

«Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — обратилась к любимому Линдси Лохан.

В комментариях фанаты Линдси поздравили ее с 36-летием и написали множество теплых слов. Однако от их внимания не ускользнула замена статуса на «муж». Многие написали комментарии по типу: «я не поняла, она что, тайно вышла замуж?»

Линдси Лохан и Бадер Шаммас познакомились в Дубае, где звезда проживает уже около восьми лет. В ноябре прошлого года пара сообщила о помолвке. Судя по последней публикации актрисы, до свадьбы решили долго не ждать.

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