Егор Крид попал в больницу

Певец Егор Крид лег в больницу на выходные из-за ухудшения самочувствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Еще накануне артисту поплохело, но причина проблем со здоровьем пока неизвестна.

Певец Егор Крид ближайшие дни проведет в медучреждении. Как сообщил артист в личном Telegram-канале, ему стало плохо 1 июля, в связи с этим он решил «сменить обстановочку».

Крид написал, что весь день с 6 утра его осматривали врачи. Исполнитель прошел все возможные виды обследования, чтобы понять причину недомогания, и даже сеанс гипноза.

В целом, певец старается сохранять оптимистичное настроение, хотя и лежит «весь обвешанный проводами».

«Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что, есть кнопка вызова медсестры», — шутит Егор Крид.

Состояние артист оценивает как среднее, но причину резкого ухудшения самочувствия не называет.

В ближайшие два дня Крид планирует отдыхать, смотреть сериалы и общаться с поклонниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко с грудным сыном попала в больницу.