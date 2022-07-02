В узбекском Каракалпакстане введен режим ЧП до начала августа

Президент Узбекистана Мирзиёев ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане до 2 августа

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На территории будут введены комендантский час и запрет на массовые мероприятия.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о введении в Каракалпакстане режима ЧП с третьего июля до второго августа. Об этом сообщил пресс-секретарь республики Шевзод Асадов.

Как сообщил телеканал O'zbekistan 24, на территории Автономной Республики Каракалпакстан будет введен комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 07:00 (по местному времени).

Кроме того, согласно данным телеканала, все массовые мероприятия в период чрезвычайного положения запрещены, а въезд и выезд — ограничены.

Главой комендатуры назначен глава Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

Накануне в столице Каракалпакстана Нукусе прошла незаконная демонстрация против поправок в конституцию. Новый вариант документа предусматривает лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем проведения референдума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сотни жителей Мадрида устроили протест против саммита НАТО.