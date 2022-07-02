ВСУ обстреляли из гранатомета грузовой поезд с провизией

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Поезд вез продукты питания из Крыма в Запорожскую область.

Украинские боевики обстреляли из гранатомета грузовой поезд в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

По словам Рогова, теракт произошел в поселке Акимовка под Мелитополем. Грузовой поезд вез продукты питания из Крыма на освобожденную территорию Запорожья.

«В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем боевики Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, член ВГА отметил, что считает данное действие очередной попыткой Киева помешать налаживанию жизни мирного населения на освобожденной территории Запорожья. По делу инициировано расследование.

В ходе специальной военной операции России была освобождена часть Запорожской области и полностью территория Херсонской области. На данный момент восстанавливается торговое сообщение с Крымом и создание комфортных условий для местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве, произошедшем в центре Херсона.