Bloomberg: решение России по «Сахалину-2» развяжет борьбу за газ

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Аналитики считают, что указ Владимира Путина спровоцирует панику у Японии и Запада.

Решение Владимира Путина ввести специальные экономические меры в отношении месторождений «Сахалина -2» приведет к серьезной конкуренции между Японией и странами Европы. Об этом написало агентство Bloomberg и опросило иностранных экпертов.

По словам аналитиков, ранее Япония получала от России топливо по конкурентным ценам, а последние решения российского президента заставят Токио искать альтернативные источники энергоресурсов и обратиться к мировым рынкам, которые и так переполнены.

«Если проект „Сахалин-2“, поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут увеличиться еще и спровоцировать панику», — цитирует аналитика Хироси Хасимото Bloomberg.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор «Сахалина — 2» Sakhalin Energy будет заменен на российское юрлицо. Имущество Sakhalin Energy перейдет в собственность России, а иностранные акционеры могут либо сохранить свои доли, либо продать их государству и перевести деньги от продажи на специальные счета.

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