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Администрация Байдена перекладывает ответственность за проблемы внутри США на кого угодно, отказываясь принимать свои ошибки.

Президента США Джозефа Байдена обвинили в госизмене, так как он пожертвовал интересами Штатов ради интересов Украины. С такой позицией выступила бывший представитель Конгресса США Тулси Габбард.

«Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена. За самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства», — написала она в Twitter.

По ее словам, уход американского президента от прямого ответа на вопрос о конечной цели США в украинском конфликте непозволителен. Также экс-политик осудила то, что в Белом доме перекладывают ответственность на украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры стран Запада, которые поддерживают Киев, опасаются, что их сограждане устали от украинских событий и больше озабочены внутренним положением дел.