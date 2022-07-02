Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его в другой клуб

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Необходимость трансфера вызвана тем, что знаменитый футболист хочет продолжить играть в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду попросил руководство клуба «Манчестер Юнайтед» позволить ему уйти и быть проданным в ближайшее трансферное окно, сообщает The Times.

«Криштиану Роналду попросил разрешения покинуть #mufc, если клуб Премьер-лиги получит удовлетворительное предложение в трансферном окне. Его решение продиктовано желанием играть в Лиге чемпионов до конца своей карьеры», — заявил журналист Дункан Каслс.

Осведомленный с ситуацией в клубе представитель прессы отметил, что Роналду уверен в том, что до конца его спортивной карьеры осталось три или четыре года, поэтому трансфер — единственная возможность для него пополнить копилку личных достижений.

Кроме того, существует версия, что намерение Криштиану Роналду покинуть клуб может быть связано и с личными причинами.

Среди клубов, с которыми, по слухам, ведет переговоры известный футболист — британский «Челси», немецкая «Бавария» и итальянская «Рома», которую тренирует бывший босс Роналду Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что Роналду был признан лучшим игроком «МЮ» в последнем сезоне.

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