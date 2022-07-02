Полину Гагарину снова заметили вместе с бывшим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Гагарина развелась со своим мужем достаточно мирно и спокойно, по сравнению с громкими разводами других звезд, но разногласия все-таки возникли — из-за дочери.

Певица Полина Гагарина восстановила отношения со своим бывшим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым. Его заметили в ресторане Shore House на территории Крокус Сити, где выступала певица. Он сидел в кафе с пятилетней дочерью Мией от брака с Гагариной. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Певица развелась с Исхаковым еще в конце 2020-го года. Их разрыв прошел относительно мирно, без дележа имущества и громких скандалов, однако позже у них возникли разногласия относительно дочери: Исхаков был недоволен условиями, которые выставила его бывшая супруга.

В частности отцу не нравилось, что Гагарина на отдых с дочерью брала 49-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева, с которым, ко слухам, состояла в отношениях.

Экс-супруг Гагариной подал на нее в суд, чтобы установить жесткие правила свиданий с дочерью. Судебный процесс должен был начаться в декабре прошлого года, но бывшие муж и жена смогли полюбовно договориться. Они подписали мирное соглашение, согласно которому Мия остается жить с мамой, а отец в определенные дни может забирать ее из детсада и иногда забирать к себе в гости или видеться, когда Гагарина уезжает на гастроли. Также поездки за границу с дочерью разрешены обоим родителям, но прежде нужно получить разрешение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков возмутился тем, что она продолжает петь про их расставание. Фотограф уверен, что новый хит певицы «Вода» — песня про их развод.