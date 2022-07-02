Адвокат семьи Шатунова рассказал, что ждет Разина в суде

Фото, видео: Instagram* / yuriy_shatunov/; 5-tv.ru

Адвокат и директор Шатунова уверены, что композитор, написавший песни для артиста, не передавал права Разину.

О позиции защиты во время судов за авторские права на песни Шатунова с продюсером Андреем Разиным рассказали адвокат певца Сергей Васильев и директор Аркадий Кудряшов.

«Мы долгое время пытались доказать право Юрия Васильевича участвовать в судебном процессе. В результате мы добились, что все права принадлежат ему, его семье и детям. Разин ссылался на решение суда от 2005 года. Он использовал так называемый особый порядок судопроизводства. Мы пришли к выводу, что даже судебного заседания не состоялось», — комментирует Васильев.

Также мнение по поводу судебных тяжб Шатунова и Разина высказал директор Аркадий Кудряшов.

«Кузнецов не подписывал договор с Разиным, насколько мне известно и подтверждено», — сказал он».

Певца Юрия Шатунова не стало на 49-м году жизни в результате обширного инфаркта. Буквально за день до гибели певец поставил точку в долгом суде с экс-продюссером «Ласкового мая», отстояв авторские права на песни группы.

После смерти Шатунова многие близкие к нему люди посчитали, что именно суд подорвал здоровье артиста. Теперь Разин скрывается за границей, потому что считает, что поклонники Шатунова могут начать мстить ему, ведь считают, что именно продюсер косвенно повлиял на смерть исполнителя «Белых роз».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пройдут похороны Юры Шатунова в Германии.

Подробности о споре за наследство Юры Шатунова смотрите в итоговой программе «Главное» на Пятом канале после полуночи.

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