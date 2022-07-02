Нас провоцируют: Лукашенко рассказал о попытках ВСУ атаковать Белоруссию

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Белорусскими противовоздушными комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины.

О попытке атаки с украинской стороны заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сообщил в рамках выступления на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии. Но, слава богу, противовоздушными комплексами „Панцирь“ удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины», - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что в зоне боевых действий на Украине нет ни одного белорусского солдата, пишет БелТА.

При этом белорусский лидер напомнил присутствующим о захвате на Украине нескольких десятков дальнобойщиков-соотечественников, двое из которых погибли. У них отобрали машины и убили. Преступление попытались замаскировать и обвинить в нем Россию, однако в Белоруссии было проведено тщательное расследование.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал об итогах встречи Лукашенко и Лаврова.