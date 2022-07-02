Выпускники из Мариуполя поблагодарили за приглашение на «Алые паруса» в Петербург

Фото, видео: 5-tv.ru

Ребята также поделились впечатлениями об отдыхе в детском оздоровительном лагере «Дружных», что недалеко от Северной столицы.

Из города-побратима Мариуполя на отдых в детский оздоровительный лагерь на берегу Финского залива, что под Петербургом приехали 355 школьников.

Навестить ребят приехал губернатор Северной столицы Александр Беглов, где провел встречу с одиннадцатиклассниками и учителями из Мариуполя. Старшеклассники выразили свою благодарность за праздник «Алые Паруса». По их словам, они получили массу эмоций.

«Мы всегда такие праздники встречали с открытой душой, с большой радостью. А когда мы увидели парусник, что-то йокнуло внутри, что мы часть такого события. Было очень круто, очень понравилось», — рассказал старшеклассник Александр Горбуля.

К слову, «Алые паруса» в рамках праздника побывали и в Мариуполе, где по акватории Азовского моря проплыл корабль с парусами алого цвета, как символ свободы и светлого будущего.

«Мы все вас любим, мы готовы сделать для вас очень многое и вы сегодня первооткрыватели города-побратима Санкт-Петербурга, этого прекрасного лагеря. Буквально через какую-то неделю сюда приедут ваши ребята и девчонки из города Мариуполя, а потом еще раз приедут и еще раз, и в течение летних каникул почти тысяча шестьсот ребят из Мариуполя приедут в этот лагерь и так же будут отдыхать, как и вы», — пообещал со сцены Беглов.

Губернатор отметил, что Санкт-Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве в День защиты детей и подчеркнул, что поездка детей из Мариуполя не последняя, впереди зимние и осенние каникулы, а также другие мероприятия. В планах объявить конкурсы по истории и литературе, чтобы дети узнавали Россию и ее культуру, а также Санкт-Петербург и его историю.

«Первую неделю им было немного страшно, но они приехали на позитиве, им очень сразу понравился лагерь, они сразу были открыты», — отметила вожатая Софья.

Каждый день в лагере посвящен уникальной тематике: день спорта, день книги, день Санкт-Петербурга, день студента, день игры, день искусств. Всего запланировано четыре смены для школьников из Мариуполя.

А сегодня перед детьми выступили творческие коллективы Петербурга — детский коллектив фольклорного ансамбля «Горница», детский ансамбль русской песни «Гостьюшки», гончарная мастерская. Преподаватели и члены творческих коллективов провели мастер-классы для отдыхающих детей, организовали игровые программы. Кроме того для детей были организованы спортивные мероприятия.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самым пронзительным моментом шоу «Алые паруса» этого года стал эпизод на 15 секунд трансляции, когда корабль мечты перенесся из Петербурга в Мариуполь. Два города стали побратимами в этом году. Петербург будет помогать восстанавливать Мариуполь. И появление алых парусов на Азовском море — это и есть лучший символ надежды, новой жизни, свободы, символ победы вечных ценностей.