Новая жизнь: ряд министерств ДНР возглавят российские управленцы

Глава ДНР Пушилин: четыре министерства в республике возглавят опытные управленцы из России

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

Решение обусловлено необходимостью скорейшего перехода в правовое поле России, а также в парадигму госуправления.

Российские управленцы возглавят четыре министерства Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, решение обусловлено необходимостью скорейшего перехода в правовое поле России, а также в парадигму госуправления.

Таким образом, руководство Министерством образования и науки возьмет на себя Ольга Колударова. Ведением дел на посту первого замминистра займется Михаил Кушаков. Контроль над сферой здравоохранения передан Дмитрию Гарцеву. Должность первого заместителя предложили Александру Оприщенко.

Андрей Чертков будет заведовать энергетическими вопросами, а его правой рукой станет Анатолий Нестеренко. Доходы и сборы контролирует Дмитрий Шмелев.

До этого Пушилин подчеркивал, что несмотря на блокаду и боевые действия, регион обеспечен более чем достаточным количеством угля. Это позволяет снабжать мирное население светом и теплом.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Дениса Пушилина об обмене пленными в формате 144 на 144.