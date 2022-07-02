Не хотим быть заслуженными: группа «Земляне» отказались от положенных званий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема весомости звания народного артиста в мире шоу-бизнеса обсуждается сейчас достаточно активно. Причем контекст этих обсуждений носит разнообразный характер.

Почему «Земляне» не хотят быть заслуженными артистами, спустя почти полвека пояснил продюсер группы Владимир Киселев.

«Вы знаете, 60 тысяч человек придет, что может быть дороже этого. Странно ведь звучит Пол Маккартни, заслуженный артист английской республики. Важнее то, что более 20 миллионов дисков мы продали. От 200 до 300 концертов в год у нас было. И сейчас, Игорю 69 лет, он мальчик еще. Но в эти года мы собрались. Надеюсь не повторим путь роллингов», — сказал он журналистам в рамках пресс-конференции.

В стороне от дискуссии не остался также музыкант Игорь Романов.

«Не хотим быть заслуженными, но без публики, артистами», — подчеркнул собеседник.

Тема весомости звания народного артиста в мире шоу-бизнеса обсуждается сейчас достаточно активно. Причем контекст этих обсуждений носит разнообразный характер.

Так, актриса Чулпан Хаматова, охарактеризовала его не иначе как «бредятиной» и «советским пережитком». При этом артистка, покинувшая Россию на фоне спецоперации, не хочет сама отказаться от регалии, а лишь грозится это сделать.

«Если отнимут, я отдам», — утверждала она в одном из интервью.

Композитор Юрий Лоза тоже высказался насчет высокой награды, отметив, что в нынешнее время «это звание сильно обесценено, потому что „народные артисты“ — это не пойми кто».

Нейтральный оттенок, близкий к позиции «Землян», носит комментарий певицы и актрисы Ольги Зарубиной.

В беседе с журналистами 5-tv.ru, она отмечала, что звания народного или заслуженного артиста должны быть даны тем, кто имеет на это право.

«Тут вопрос деликатный. Все ли имеют право на это звание, кому были даны эти звания. Вот, наверное, о чем говорит народ, потому что я без званий, но я народная. Я народная, у меня есть хиты, сделанные много лет назад, и они будут. Они жили, живут и будут жить еще много лет», — сказала она.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. На фоне событий звезды российской эстрады и шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Одни поддерживают действия властей, посещая зону боевых действий с выступлениями. Среди них актер Владимир Стеклов, Певец Николай Басков, актер Евгений Миронов.

Другие же напротив покинули Россию и негативно высказываются в сторону действий правительства и страны, порой даже не стесняясь в выражениях. В числе таковых певец Макс Барских, актриса Чулпан Хаматова, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие.

Примечателен тот факт, что среди некоторых вышеуказанных хейтеров есть перебежчики, кто уже непрочь вернуться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Лоза против присвоения народного артиста Юре Шатунову.