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Даже сейчас, по словам Хованских, шовинизм на Западе процветает. Многие мужчины используют военные действия, чтобы удовлетворить свои низменные потребности.

Украинская модель Хованских, известная своей чересчур большой грудью, на которой она, к слову, заработала миллионы, пожаловалась на обилие предложений от мужчин обменять секс на безопасность. Сейчас она живет в Киеве и ведет преимущественно домоседческий образ жизни, а на улицу выходит лишь в исключительных случаях.

«Они нередко предлагали мне пожить у них, так, будто они хотели, чтобы я спала с ними в обмен на свою безопасность», — цитирует The Sun слова модели.

По ее словам многие незнакомцы предлагали ей уехать из страны, выйти за них замуж, или просто пожить вместе в убежище, ссылаясь на неспокойную обстановку на Украине.

Она отмечает, что из-за необычно больших размеров груди, привлекает к себе нежелательное внимание, когда выходит на улицу. Поэтому ей приходится надевать как можно более мешковатую одежду, чтобы скрыть «дефект». Ее расстраивает, что другие женщины могут позволить себе носить любую одежду, а ей приходится ограничивать себя, чтобы не столкнуться с социальным неприятием.

Также Хованских расстроена тем, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из военных действий, которые происходят на Украине и использовать женщин. По ее мнению, шовинизм до сих пор процветает, даже сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поддержал идею главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.