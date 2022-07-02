Чтобы жара врасплох не застала: что из лекарств нужно носить с собой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Обязательно прихватить сердечные препараты и сорбенты.

Жара может застать человека врасплох в любую минуту и где угодно — на работе, в дороге, транспорте. Причем произойти может и самое страшное — к примеру, сердечный приступ. Поэтому важно быть готовым к любой ситуации, предупреждает терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина. О том, без каких лекарств лучше не выходить из дома, она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Без воды никуда

Доктор отмечает, что воду в жару пить воду - правило номер один. При этом важно соблюдать дозировку — от 25 до 35 миллилитров на килограмм веса. В жару это лучшее средство от обезвоживания организма. Однако делать длительные перерывы в приеме не надо - пользы это не принесет.

Антисептик в помощь

Он понадобится в том случае, если человек где-то травмировался и нужно дезинфицировать рану. Здесь поможет хлоргексидин или спиртовая салфетка. И обязательно прикрыть мозоль или порез лекопластырем, чтобы защитить поврежденный участок кожи от инфекций.

Сердчечникам на заметку

Люди с заболеваниями сердца — это особая категория. Выходить из дома в жару без препаратов им категорически не рекомендуется.

«Люди с ишемической болезнью сердца, со стенокардией, гипертонической болезнью могут испытывать дискомфорт в жаркую погоду. Поэтому хорошо в сумочке с собой в аптечке иметь, во- первых, нитроглицерин — это препарат, который быстро купирует боль в области сердца», — рекомендует эксперт.

Она добавила, что лекарство можно использовать как в таблетках, так и в виде спрея — не принципиально. Главное, чтобы оно было с собой. В качестве альтернативы поможет и корвалол.

Если накатывает обморок

Такое тоже часто случается в жару. Средство, которое поможет прийти в себя — нашатырь (водный раствор аммиака — прим.ред.). Его необходимо нанести на салфетку и дать человеку понюхать. Препарат выпускается либо во флаконах, либо в ампулах — использовать можно любой вариант в зависимости от удобства.

При тошноте и рвоте

Эти симптомы часто говорят о том, что у человека кишечное отравление. В жару с ним тоже сталкиваются нередко. Дело в том, что продукты при высокой температуре быстро портятся. Тот же йогурт, пролежавший пару часов в сумке - опасный продукт, и все может закончиться плачевно для ЖКТ.

«Поэтому не забываем о том ,что в сумочке с собой должен быть сорбент. Самое простое — это активированный уголь, но помним о том, что необходимо соблюсти дозировку: 1 таблетку на 10 кг веса. Рассчитайте правильное количество таблеток, которое в этой ситуации необходимо. Либо же есть более современные сорбенты, которые продаются в пакетиках, а некоторые из них даже не надо разводить водой», — говорит гастроэнтеролог.

Кроме того, она рекомендует иметь при себе обезболивающие лекарства и препараты от изжоги.

«Сейчас стало больше людей, которые стали жаловаться на изжогу, поэтому какой-то пакетик обволакивающего препарата нужно иметь — это может быть „Маалокс“, „Фосфалюгель“, „Гевискон“ и так далее», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие из лекарств рекомендуется взять с собой на пикник.