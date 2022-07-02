В Сети появилось видео водружения Красного знамени в центре Лисичанска

Фото, видео: Telegram / Kadyrov_95

Город, где, предварительно, находится более двух тысяч боевиков, взят в плотное кольцо.

В центре Лисичанска над одним из мемориалов появилось Красное знамя. В Сети появилось видео его водружения.

По последним данным, во взятом в плотное кольцо союзнических сил ЛНР и ВС РФ Лисичанске, остались заблокированы боевики ВСУ, которых по оценкам властей республики может быть более двух тысяч человек.

Новости о приближающемся освобождении города уже активно обсуждаются местными жителям, как сообщают РИА Новости.

«Мы полностью, со всех сторон замкнули город, уже контролируем его на все 100%», — заявил в видеоотчете Рамзану Кадырову командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

В настоящее время ведется зачистка города.