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Жители населенного пункта постепенно возвращаются к мирной жизни.

Флаг России установили в селе Старая Збурьевка Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Мирная жизнь уже налаживается. Мы будем трудиться не покладая рук. Уже сегодня, здесь и сейчас, мы с вами должны объединиться и сделать все, чтобы первого сентября наши дети пошли в детский садик и школу, а наши пенсионеры получали достойные выплаты, на которые можно прожить», - заявила новая глава Военно-гражданской администрации (ВГА), выступая перед местными жителями.

Во время водружения российского флага на здание администрации, кто-то из присутствующих отметил торжественность события.

«Это наша земля!» — воскликнул человек.

Известно, что бывший староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, занимался организацией теракта на территории Херсона. Преступление было предотвращено российскими спецслужбами.

В частности, правоохранителями был обнаружен схрон и подрывная машинка КПМ. С ее помощью украинская диверсионно-разведывательная группировка хотела устроить серию взрывов, а в качестве помощников использовать местных.

Таким образом, Виктор Маруняк обращался с просьбами к мирному населению развезти детям продовольствие, однако, вместо продуктов там находилось оружие.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска почти замкнули кольцо вокруг Лисичанска.