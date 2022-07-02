В Кремле надеются на остатки политической воли Запада

Песков выразил надежду на то, что у коллективного Запада еще осталась политическая воля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Песков призвал не тяготеть к апокалипсису, обозначив важность конструктивного диалога.

Россия надеется, что у западных стран хотя бы частично осталась политическая воля и разум. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», ответил он ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста.

Песков призвал не тяготеть к апокалипсису, обозначив важность конструктивного диалога.

«Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона полностью сохраняет свой политический разум.

«Это точно, у меня нет никаких сомнений», — резюмировал собеседник.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В ответ на действия РФ, страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер.

Глава государства Владимир Путин ранее отмечал, что политика Запада по сдерживанию России, является долгосрочной стратегией и способна нанести ущерб мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru писал о характеристике Пескова в отношении послания украинского лидера Владимиру Путину.