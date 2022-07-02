Звездного тренера Липового бывшая выставила за дверь при попытке увидеть сына

Фото, видео: Машков Юрий / ТАСС; Instagram* / aleksandrlipovoy

Чемпион мира уже несколько месяцев пытается безуспешно встретиться со своим малолетним ребенком. Но Саша Кабаева делает все, чтобы этого не произошло.

Чемпион мира по кикбоксингу и звездный тренер Александр Липовой в очередной раз не смог увидеть ребенка от своей бывшей супруги Саши Кабаевой. Несмотря на то, что у мужчины на руках был судебный документ, разрешающий проводить время с сыном, свидание так и не состоялось. Бывшая сделала все для этого возможное.

Кадры того, как все было, спортсмен выложил на своей странице в Instagram*. На них видно, как Кабаева сначала не впустила Липового к себе в квартиру, где она живет с их общим малышом и новым супругом. Потом девушка вызвала полицию и уже в компании правоохранителей продолжала настаивать на своем. Тот документ, что принес с собой бывший супруг ее не устраивал — она требовала дополнительные бумаги и пыталась позвонить своему адвокату. Причем, судя по всему, и сами сотрудники правопорядка не понимали позицию Кабаевой, ведь мужчина имел полное право увидеться с малолетним Демидом. В итоге стороны конфликта сошлись на том, что свидание состоится тогда, когда тренер придет уже в компании судебных приставов.

«Сказала приходи с приставами в следующий раз. Ок, приду! Посмотрим!» — подписал видео Александр Липовой.

Он также припомнил, как бывшая жена раньше бегала по судам и пыталась защитить его честь, когда чемпиона осудили за взяточничество. Теперь же, отмечает мужчина, она на каждом углу кричит о том, что он сидел. Всю эту историю по отношению к нему он считает несправедливой и намерен бороться до конца.

Известно, что отношения у пары закончились еще два года назад. Это произошло через несколько месяцев после того, как Липовой вернулся из заключения. Видимо, время, проведенное в неволе, не пошло молодым на пользу. Кабаева после рассказывала, что испытывала психологическое давление со стороны супруга и не получала от него никакой помощи — ни по дому, ни в воспитании сына. В итоге брак затрещал по швам. И хоть расставание, по словам мамы маленького Демида, было болезненным, личную жизнь она устроила быстро. Новым супругом девушки стал хоккеист Егор Зайцев, с которым она теперь растит сына от прежнего брака, а также совместного ребенка. Остаться же друзьями с Липовым Саша не смогла, а все его попытки увидеть ребенка считает не более чем пиаром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Липовой возобновил отношения со своей экс-возлюбленной Аланой. Он помогает ей в воспитании дочки от Мамаева, а также общего ребенка — сына Алекса.

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