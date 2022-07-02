«Интерес падает»: Рудковская раскритиковала Моргенштерна* после акции в Москве

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Рэперу, по мнению Рудковской, есть чему поучиться у Филиппа Киркорова, так как он остается королем хайпа, а Алишер показывает только «локальные потуги», которые не вызывают былого восторга.

Продюсер Яна Рудковская рассказала о своем отношении к рэперу Алишеру Моргенштерну*. По ее мнению, популярность артиста увядает, его творчество больше не вызывают такого восторга у слушателей, какой был раньше.

«Почему-то за последнее время и ничего нового качественного и хитового не спел! Подогрев к себе интереса же идет по классике жанра: свадьба, развод, политика, запрещенные вещества и даже двойники, но интерес падает», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Кроме того она дала совет Моргенштерну брать пример с Филиппа Киркорова, который, по ее мнению, еще несколько десятков лет будет считаться королем хайпа и музыки.

«Если бы Алишер написал треки на английском и с былой прыткостью взорвал мировой Айтюнс, я бы, да и не только, все бы сняли шляпу перед его бесспорным талантом, а пока локальные потуги на российском рынке почему-то уже не вызывают былого восторга и хайпа! Пора браться за серьезную работу», — сказала Рудковская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Моргенштерн* так и не вернулся в Россию. Поклонники музыканта зря приехали встретить его у ресторана. Приглашение фанатов в заведение оказалось обманом, скорее всего, ради рекламы.

* — признан в России иноагентом.