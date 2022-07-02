Режиссер-мултипликатор Леонид Шварцман умер на 101-м году жизни
Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов
Леонид Аронович в своем время стал кумиром тысяч детей СССР и России после выхода таких творений, как «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».
Режиссер-мултипликатор Леонид Шварцман умер на 101-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Союзмультфильма».
Причины смерти легендарного народного художника РФ пока не сообщается, как и о дате похорон.
Леонид Аронович в своем время стал кумиром тысяч детей СССР и России после выхода таких творений, как «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав». Кроме того, именно Шварцман придумал, как будет выглядеть всеми любимый Чебурашка и другие персонажи прекрасной истории о дружбе.
Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. К слову, семья его придерживалась национальных еврейских традиций и в ней говорили только на идише. Когда ему было 14 лет, отец погиб под колесами автомобиля, после чего юноша переехал в Ленинград к старшей сестре.
Во время Великой Отечественной войны будущий художник строил укрепления и работал в ремонтно-механическом цехе. Его мама, которую он перевез еще до начала войны в Ленинград, погибла в 1942 году. После этого Шварцман попал в список тех специалистов, кого эвакуировали в Челябинск.
В 1945 году из эвакуации будущий создатель легендарных мультфильмов приезжает в Москву, где поступает во ВГИК и в тот же год начинает работать в качестве художника-постановщика. А уже в 1963 году уходит в самостоятельное плавание.
Кадр из м/ф "Чебурашка", киностудия «Союзмультфильм»
Кадр из м/ф "Осторожно, обезьянки!", киностудия «Союзмультфильм»
Кадр из м/ф "38 попугаев", киностудия «Союзмультфильм»
Кадр из м/ф "Дядя Стёпа — милиционер", киностудия «Союзмультфильм»
Кадр из м/ф "Котёнок по имени Гав", киностудия «Союзмультфильм»
Кадр из м/ф "Золотая антилопа", киностудия «Союзмультфильм»
Кадр из м/ф "Снежная королева", киностудия «Союзмультфильм»