Посольство Израиля резко осудило заявление Мельника о Бандере

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Дипмиссия отметила, что подобные заявления подрывают мировые ценности, а также мужественную борьбу народа Украины за мировую демократию.

Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере раскритиковало посольство Израиля в Берлине. Об этом организация сообщила в Twitter.

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — сказано в публикации.

Дипмиссия отметила, что подобные заявления подрывают мировые ценности, а также мужественную борьбу народа Украины за мировую демократию.

Причиной стали слова Мельника немецкому телеканалу, о том, что пособник нацистов Бандера — борец за свободу и его можно сравнить с Робин Гудом. Также он заявил, что Степан Бандера не связан с гитлеровцами, и все обвинения в его сторону — попытка польской стороны придать этой истории политический характер.

Ситуацию прокомментировали в МИДе Украины, отметив, что слова Андрея Мельника являются его личным мнением.

«Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», — говорится в сообщении.

Известно, что Мельник не единожды приходил на могилу к Степану Бандере, а также поддерживал отношения с его родственниками. Более того, он считает пособника нацистов национальным героем Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении Андрея Мельника по украинским беженцам.