«У тебя любовницы, а у нее любовники»: Епифанцев за свободные отношения в браке

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Знаменитость дал совет мужчинам, чьи девушки слишком требовательны — либо увидеть, что девушка отражает самого мужчину, либо отказаться от отношений с ней и искать другую.

Актер Владимир Епифанцев высказался в поддержку свободных отношений. Недавно он рассказал, что живет сразу с тремя женщинами одновременно, а теперь, что не против, если и у супруги то же будут ухажеры на стороне.

Не так давно артист женился на девушке по имени Юлия после громкого разрыва с Анастасией Веденской. Казалось бы, настала спокойная семейная жизнь, но у Епифанцева оказались другие девушки.

Сама же избранница актера Юлия во всем поддерживает своего мужа, возможно, у нее то же есть любовники, о которых знает Владимир.

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы в дела друг друга не лезете. У тебя любовницы, а у нее любовники», — сказал Епифанцев на своем YouTube-канале.

По мнению актера, если девушка требует Ferrari, то и мужчина от нее что-то хочет. В это ситуации он видит два варианта, первый из них «послать ее на хер и найти другую», а второй — «увидеть, что она отражает тебя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вместе с подругами 52-летний Епифанцев пришел на подкаст «Сережа и микрофон». Ведущий спросил, кем ему приходятся дамы, на что тот рассказал какую важную роль играют эти девушки в его жизни.