Взялся за старое: оставивший сцену Меладзе даст концерт за границей

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Певец выступит в Азербайджане 20 ноября.

Российский певец Валерий Меладзе, который заявлял о завершении творческой карьеры из-за спецоперации, снова вернется на сцену. Артист планирует дать концерт в Азербайджане 20 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «НеОпра, блин!».

«Валерий Меладзе, разочаровавшийся в шоубизе, вновь в него влюбился. И если в России на корпоративах он выступает тайно и на высоком уровне секретности, из-за осуждения спецоперации, то в Азербайджане концерт запланирован вполне открыто», — говорится в сообщении.

После начала спецоперации Валерий Меладзе говорил, что разочаровался в шоу-бизнесе и планирует вернуться к своей прежней профессии. Ведь когда-то, будучи аспирантом, он придумал установку, позволяющую извлекать из морской воды химические элементы из таблицы Менделеева. Этим и собирался заняться артист в обозримом будущем. Но пока планы идут в разрез с делом — певец продолжает выступать. К примеру, недавно он дал концерт в Екатеринбурге. Хоть мероприятие и было закрытым, сути это не меняет — кормит артиста пока его голос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Меладзе вместе с дочерями от первого брака попробовал себя в экстремальном виде спорта.