Пугливые патриоты: основатель «Землян» прокомментировал отъезд Little Big

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Популярная рейв-группа обосновалась в Лос-Анжелесе и старается угодить всем в своих высказываниях.

Не осуждает группу Little Big за отъезд из России продюсер и создатель коллектива «Земляне» Владимир Киселев. Об этом он сообщил журналистам в рамках пресс-конференции.

«Мы стараемся быть вне политики. По отношению к Little Big и другим кто уехал. Мы не осуждаем их. Но хорошее выражение приписывают Володе Соловьеву „пугливые патриоты“. Вот это есть ответ. Мы здесь, на своей земле. В исторический период это Рубикон, кто на какой стороне баррикады остается», — пояснил продюсер.

Также Киселев отметил, что самое главное — это не вернуться во времена гражданской войны, которая осталась в народной памяти. Собеседник выразил надежду, что руководители стран смогут стабилизировать ситуацию.

До этого, основатель группы «Земляне» сделал заявление о том, что вся сумма, собранная с продаж концертных билетов в Северной столице, пойдет на помощь медицинским учреждениям в Донецкой народной республике.

К слову, группа Little Big. Теперь располагается в Лос-Анджелесе. Объявление размещено на официальном сайте музыкального коллектива.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попадании группы «Земляне» в ДТП.