В Германии спрогнозировали шок потребителей от роста цен на газ

Регулятор ФРГ предупредил о шоке для потребителей при росте цен на газ

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Ситуация вокруг «Северного потока» может способствовать повышению цен в три раза. Из-за этого немецкая сторона не может предугадать развитие событий в дальнейшем.

Будут шокированы повышением цен на газ потребители в ФРГ. Такое заявление сделал руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии», — заявил он в рамках интервью медиагруппе Funke.

Он считает, что ситуация вокруг «Северного потока» может способствовать повышению цен в три раза. Из-за этого немецкая сторона не может предугадать развитие событий в дальнейшем.

Кроме того, Мюллер попросил власти ФРГ облегчить ситуацию с ростом цен на голубое топливо. По его словам, большая часть населения не выдержит повышения счетов, ведь для них это равно угрозе. Глава агентства уверен, что Правительство ФРГ рассмотрит этот вопрос.

Клаус Мюллер добавляет, что время для корректировки цен на газ в договорах на электроэнергию еще не наступило. Условием для корректирования могла бы быть официальная констатация немецкой стороной значительного сокращения общих объемов импортируемого газа, пишут «Известия».

«Обслуживание „Северного потока“ будет играть в этом вопросе важную роль», — резюмировал Мюллер.

Известно, что Германия планирует ввести сбор со всех потребителей газа. Это связано с ростом цен на импорт.

Ранее 5-tv.ru писал про остановку «Северного потока» по техническим причинам.