Мы к вам заехали на час: в сети сообщили о возвращении Пугачевой в Россию

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Певица ранее говорила, что не планирует долго отсиживаться в Израиле.

В интернет-изданиях сообщили о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Предположительно, певица заехала в Москву, но ненадолго, и сейчас уже проводит время в Юрмале. Причем, скорее всего, без своего супруга Максима Галкина.

«Я не исключаю, что Примадонна приехала в Юрмалу без Максима Галкина. Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», — рассказал изданию BLITZ.center журналист Антон Беккужев.

Как известно, российская певица провела несколько месяцев в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Пара уехала за границу после начала спецоперации. Причем Пугачева официально мотивировала свой отъезд желанием отдохнуть. У юмориста же, видимо, другие планы. Все это время он дает концерты за рубежом и периодически высказывается против спецоперации на Украине. В том числе однажды Максим с иронией заявил, что возвращаться на родину, видимо, уже не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о возвращении комика Максима Галкина в Россию музыкальный продюсер Сергей Лавров.