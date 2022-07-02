Финский журналист о фейках коллег: «Топчут свободу слова и разжигают русофобию!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mario Hösel; 5-tv.ru

Когда ложь о действиях ВС РФ на Украине подтвердилась, авторам статей пришлось опубликовать опровержение, однако извинений ни Москве, ни читателям никто до сих пор не принес.

Сегодня финская пресса впервые признала, что печатала фейки об Украине и действиях российских военных в контексте спецоперации по защите Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал журналист из Финляндии Кости Хейсканен. После того как представители Киева обличили откровенную ложь экс-омбудсмена Людмилы Денисовой о якобы творимых зверствах ВС РФ (Она также призналась, что «преувеличила» ради помощи Запада в давлении на Россию. — Прим. ред.), финны опубликовали опровержение своих материалов.

«Лучше, как говорится, позже чем вообще никогда. Финская пресса проснулась и написала статью, что на самом деле Денисова все это врала. Но никакие извинения они своим читателям не принесли. В то же время разъяренные читатели стали писать в социальных сетях, что их обманули, что это еще раз показывает, что Финляндия приняла только украинскую сторону и не видит вообще никакой правды, а только украинскую пропаганду», — заявил возмущенный журналист.

По словам Хейсканена, жители его станы крайне негативно высказывались о политической линии властей, допускающих вседозволенность «троллей Зеленского» (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред). Как отметил представитель СМИ, его очень удивил сам факт опровержения — он совершенно не вяжется с радикально антироссийской позицией Хельсинки. Прежде, подчеркнул журналист, заголовки статей только обвиняли в кровопролитии россиян и ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Про все обстрелы, которые ведутся по Донбассу они пишут, что это как бы российская сторона обстреливает их. Полный абсурд! Но если мы говорим о свободе слова и о демократии, получается, что они сами топчут эту демократию, свободу слова, разжигая ненависть ко всему русскому и к русским людям. Потому они печатают только одни фейки, которые Украина постоянно делает. К тому же и Финляндия тоже участвует в этих фейках», — сказал Хейсканен.

По словам собеседника 5-tv.ru, в его стране существует целый «завод троллей», который занимается массовым производством псевдоправды. Журналист добавил, что граждане, введенные в заблуждение рядовые финны, не могут достучаться до СМИ и получить объяснение тотальному вранью в газетах и телеэфирах. Они требуют извинений, которые, очевидно, никто не намерен приносить.

Ежедневно на протяжении месяцев жители Финляндии слушали «жуткие сказки» экс-омбудсмена Денисовой, рассказы о неописуемой жестокости российских военнослужащих. Но они ни разу не слышали, как та же российская армия раздает хлеб и вещи первой необходимости пострадавшему и лишившемуся дома населению Донбасса. Финны не видели, как солдаты достают из-под обломков раненых, как спасают жизни, что они цивилизованно обращаются с пленными и не допускают произвола. Многие европейцы были шокированы, когда узнали, что ВСУ и «Азов»* стреляют по мирным.

«Азов» они считают вообще за каких-то чудных освободителей и некоторых даже — потомками граждан Финляндии. Это, знаете, моя очень сильная боль, и на следующей неделе я организую митинги против того, что финская пресса лжет людям и не доносит правду, разжигая эти русофобию и ненависть к русским и к российским вооруженным силам», — заявил Хейсканен.

Журналист добавил, что РФ в лице официального представителя МИД Марии Захаровой не раз приглашала иностранные СМИ на поля спецоперации — лично увидеть, что на самом деле происходит. Но не едут! Продолжают гнуть линию украинской пропаганды будто бы с закрытыми глазами.

«В Бучу тоже финны приехали первые, что показывает, что это тоже было все спланировано заранее. Это просто неуважение к читателям, к людям, просто жажда этой жуткой бойни, этой войны и плюс еще вот это НАТО… У меня нет даже слов!» — не сдержал эмоций журналист.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля. После очередного обострения на границах Незалежной и Донецкой и Луганской народных республик и ряда обстрелов со стороны ВСУ Москва признала независимость ЛДНР и присоединилась к ополчению. Президент РФ Владимир Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида и издевательств со стороны националистов. Незалежная проигнорировала все призывы к урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидеры западных стран выразили опасение относительно усталости граждан от событий на Украине.

* — радикальное формирование признано экстремистским и запрещено в РФ.